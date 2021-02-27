Загострення на Донбасі: одинадцять постраждалих та 14 обстрілів за добу

Бойовики обстрілюють позиції ООС з усіх видів озброєнь, включаючи заборонені

Бойовики обстрілюють позиції ООС з усіх видів озброєнь, включаючи заборонені

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації чотирнадцять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, в тому числі - із забороненого озброєння.

Про це повідомляє RegioNews з посилання на штаб ООС.

Так, поряд з Водяним, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу шість військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще троє воїнів - бойове травмування.

В районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм та 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. На цьому ж напрямку окупанти здійснили дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПОМ-2.

Поблизу Мар'їнки та Лебединського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав кульове поранення", - повідомляють у штабі.

Біля Кам'янки окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета, а поруч з Південним – ще й зі стрілецької зброї. В передмісті Світлодарська противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

Неподалік Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Всіх воїнів, які були поранені протягом минулої доби, оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога", - зазначають в штабі.

Станом на 7 годину ранку 27 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню неподалік населеного пункту Зайцеве.

Нагадаємо, добою раніше бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із заборонених мінометів калібру 120 мм.