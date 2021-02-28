На Донбассе подорвался на мине украинский военный

Также за прошедшие сутки зафиксировали 9 обстрелов

Также за прошедшие сутки зафиксировали 9 обстрелов

Фото из открытых источников

27 февраля противник девять раз обстрелял украинские позиции, применив запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

В Частности вблизи Луганского оккупанты открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов. Здесь же на мине ПОМ-2 подорвался военнослужащий ВСУ. Раненому оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

Неподалеку Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Южного - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Широкиного российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а рядом Пищевика – из ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки работал снайпер.

Возле Зайцевого и Водяного оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Также, со стороны российско-оккупационных войск продолжается систематическое препятствование деятельности миссии ОБСЕ на оккупированных территориях. Так на блок-посту вблизи Оленевки оккупанты разрешили движение патруля миссии ОБСЕ только после длительной задержки.

Традиционно провокации со стороны пророссийских наемников сопровождались информационными фейками в соцсетях.

Также, на полигоне возле Тернового патруль ОБСЕ зафиксировал 22 танка различных модификаций, что противоречит запрету размещения ВВТ за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. А также, в том же районе, были размещены 6 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 6 противотанковых пушек "Рапира" с нарушением линий отвода.

По состоянию на 7 часов утра 28 февраля, в районе проведения операции О'єднаних сил обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции О'єднаних сил, в том числе из запрещенного вооружения.