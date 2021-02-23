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23 лютого 2021, 15:59 24

Ляшко сказав, чи готовий публічно зробити щеплення індійською COVID-вакциною

23 лютого 2021, 15:59 24
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Завтра в країні почнеться COVID-вакцинація
Завтра в країні почнеться COVID-вакцинація
Фото: МОЗ
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко готовий публічно вакцинуватися препаратом від коронавірусу. Завтра в країні почнеться COVID-вакцинація.

Про це заявив на брифінгу, пише RegioNews.

На питання про те, чи готовий він індійською вакциною вакцинуватися від коронавірусу, Ляшко відповів: "Звичайно, готовий".

"Я вже публічно вакцинувалася індійською вакциною проти дифтерії", - розповів він.

Нагадаємо, завтра в країні почнеться вакцинація від коронавірусу. Вранці 11 автомобілів доставлять дози вакцини на обласні склади.

Раніше Зеленський після прибуття вакцини від коронавірусу зробив заяву про щеплення українців.

коронавірус Україна вакцина хвороба МОЗ

 
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