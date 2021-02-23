Ляшко сказав, чи готовий публічно зробити щеплення індійською COVID-вакциною

Завтра в країні почнеться COVID-вакцинація

Завтра в країні почнеться COVID-вакцинація

Фото: МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко готовий публічно вакцинуватися препаратом від коронавірусу. Завтра в країні почнеться COVID-вакцинація.

Про це заявив на брифінгу, пише RegioNews.

На питання про те, чи готовий він індійською вакциною вакцинуватися від коронавірусу, Ляшко відповів: "Звичайно, готовий".

"Я вже публічно вакцинувалася індійською вакциною проти дифтерії", - розповів він.

Нагадаємо, завтра в країні почнеться вакцинація від коронавірусу. Вранці 11 автомобілів доставлять дози вакцини на обласні склади.

Раніше Зеленський після прибуття вакцини від коронавірусу зробив заяву про щеплення українців.