"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики

В Україну нарешті прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Та ще задовго до свого прибуття на територію нашої держави індійський препарат CoviShield, за яким особисто літав міністр Максим Степанов, зібрав негативні коментарі у соцмережах та викликав хвилю обурення серед лікарів. Більшість медиків офіційно доволі стримано коментують дії МОЗу, а неофіційно підтверджують, що керівництво лікарень примушує їх вакцинуватися сумнівним генериком – інакше звільнення.

В Україну нарешті прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Та ще задовго до свого прибуття на територію нашої держави індійський препарат CoviShield, за яким особисто літав міністр Максим Степанов, зібрав негативні коментарі у соцмережах та викликав хвилю обурення серед лікарів. Більшість медиків офіційно доволі стримано коментують дії МОЗу, а неофіційно підтверджують, що керівництво лікарень примушує їх вакцинуватися сумнівним генериком – інакше звільнення.

Нагадаємо, що спочатку українцям обіцяли китайську вакцину, за яку вже сплачено мільярд, потім – американсько-німецьку Pfizer і британську AstraZeneka. І все це - в лютому. Однак після того, як вищеперераховані вакцини не прибули, як анонсували, ані 15, ані 17 лютого, а над самим Степановим нависла загроза звільнення, до України привезли індійську CoviShield, яка зроблена за аналогією з Oxford/AstraZeneca, але у Європі не застосовується. Вчора ж, перед прибуттям довгоочікуваного грузу Oxford / AstraZeneca (Covishield) була зареєстрована в Україні для екстреного медичного застосування.

Якщо зауважити, що навіть з британською Oxford/AstraZeneca виникає безліч проблем, то до індійської версії препарату, до того ж з іншою назвою, з'являється ще більше питань. Першими в країні на сполох забили харківські медики, які потрапили у стартову хвилю вакцинації - вони відмовилися робити щеплення. Про це на брифінгу заявив заступник директора департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Ігор Волченко. Чиновник заявив, що близько 50% медиків Харкова, які потрапили у список першочерговиків, відмовляються вакцинуватися через можливу низьку якість вакцини.

RegioNews вирішив поцікавитися в українських медиків, що вони думають з приводу вакцини, якою їх збирається прививати МОЗ. Ми зібрали коментарі від спеціалістів із семи регіонів країни: Києва, Дніпра, Чернівців, Івано-Франківська, Кропивницького, Чернігова та міста Бахмут, що на Донеччині.

Думки серед медиків щодо вакцинації розділилися: одні хочуть робити щеплення від коронавірусу, інші - категорично проти. Також більшість з лікарів, які погодилися дати коментар, не захотіли називати свої справжні імена, побоюючись реакції свого керівництва.

Київ

Алла Мироненко, доктор медичних наук, професор, лікар-вірусолог, завідувачка відділом вірусних інфекцій ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського" НАМН України:

Як ми знаємо, Європа відмовилася від вакцини Oxford/AstraZeneca через те, що вона малоефективна для літніх людей, особливо у віці 65+. Це те, що мені достеменно відомо. І тут треба розуміти, що медики, яких планують вакцинувати в першу чергу, теж є різного віку. До того ж зауважу, що багато хто з лікарів вже перехворіли. І хто би там що не казав, що потрібно вакцинувати всіх, я з цим не згодна. Шанс повторно заразися навіть через півроку малоймовірний. Є дані ВООЗ, які свідчать, що клітинний імунітет працює цілий рік, і що він важливіший, ніж антитіла, які утворюються у крові. Можна перехворіти і не мати антитіл, та це не значить, що людина незахищена. Клітини імунної системи, які зустрічалися з цим вірусом, його запам’ятали і розуміють, як з ним боротися.

Стосовно самого виробника. Все, що виробляє Індія по британській ліцензії, як правило, якісне. Британці дуже ретельно ставляться до якості продукції, яка виробляється за їхньої ліцензією. Вони контролюють процес виробництва і дотримання технології. Я впевнена, що виробництво вакцини в Індії мало чим відрізняється від її виробництва в Великобританії. Британці хвилюються про свій імідж.

Крім того, наше щастя, що вакцина Oxford/AstraZeneca зберігається при температурі звичайного холодильника-рефрижератора і не потребує як, наприклад, американсько-німецька Pfizer, -70 градусів. В країні дуже мало таких місць, де можна зберігати вакцини при такій температурі. Ні в одному лікувальному закладі в Україні немає холодильників, які би могли забезпечити -70. Можливо, є в обласних вірусних лабораторіях та на станціях переливання крові. Якщо чесно, я думаю, що Pfizer до нас не дійде, і це правильно, бо жодний виробник не захоче дискредитувати свою вакцину. Привезти її в країну можна. А що далі? Хто буде цим займатися і забезпечувати температурний режим? Раніше це робила Санітарно-епідеміологічна служба, якої наразі немає. Повісити цю відповідальність на сімейного лікаря? Не знаю, наскільки це розумно. Мабуть, у міністра Степанова є своє бачення цієї ситуації, але наскільки воно життєздатне – це велике питання. А от привезти вакцину, яка не потребує спеціального температурного режиму, і доставити її в регіони в нашому МОЗі здатні.

Вакцинуватися Oxford/AstraZeneca сама не буду, бо мені якраз 65 років. Для мне вона малоефективна, тому почекаю чогось іншого. Якщо говорити про вакцини від коронавірусу, то китайська Sinovac Biotech вироблена за старою технологією і викликає у мне довіру. Я би нею вакцинувалася, бо розумію, як її створили і як вона працює. А щодо інших, то є питання до тих ризиків, які вони несуть здоров’ю людей. Епідеміологічна ефективність будь-якої вакцини буде зрозуміла через рік. Наразі немає про що говорити.

Кропивницький

Сімейний лікар на умовах анонімності:

Вакцинація - це в будь-якому випадку крок у правильному напрямку. Однак ті кроки, які були здійснені урядом для її отримання, не викликають довіри. Якщо це дійсно буде та вакцина, про яку нам говорять, - рекомендуватиму її своїм пацієнтам. Але для початку хочу на власні очі побачити, що саме привезуть нам з Індії.

Бахмут (Донецька область)

Сімейний лікар Тарас Коваль:

Вакцинуватися планую. Хотілося б оригінальною Oxford/AstraZeneca, бо вона вже апробована. Але ця, яку привіз Степанов, краще, ніж нічого. Цей виробник з Індії доволі відомий та надійний. Якщо будуть витримані температурні норми, то вакцинуюсь. Більшість вакцин мають позначки - якщо температурний режим порушено, то вони змінюють колір.

Дніпро

На умовах анонімності працівник одного з великих медзакладів Дніпра повідомив, що після Нового року керівництво почало збирати підписи серед бажаючих зробити щеплення від коронавіруса індійського виробництва - на випадок, якщо вона буде в наявності. "З нашого великого колективу лише одиниці поставили підписи про свою згоду", - повідомило джерело. За його словами, люди бояться невідомості. Вони не вірять в ефективність препарату, а головне - в його безпеку. Частина медперсоналу - люди старшого віку, і серед них є ті, хто згоден навіть звільнитися в разі, якщо прищеплювати будуть "в обов'язковому порядку". Тим більше, досвід минулого року продемонстрував, що до літа показники захворюваності на COVID-19 йдуть на спад. З цієї причини люди вважають за краще дочекатися або більш точних результатів дослідження вакцини, або препарату від авторитетнішого світового виробника.

Івано-Франківськ

Оксана, лікар обласної лікарні:

У нашій поліклініці уже складали список працівників із тих, хто хоче вакцинуватися. Втім, коли це буде, якою вакциною і чи взагалі буде - поки що невідомо. Особисто я збираюся вакцинуватися від коронавірусу. Чим саме? Тим, що буде в Україні, у нашому місті в наявності. Якщо будуть пропонувати лише цю індійську вакцину, про яку домовився міністр, - доведеться вакцинуватися нею.

Чернігів

Ольга, лікар Чернігівської міської лікарні:

Будь моя воля, я б ні за що не ризикнула робити щеплення цією вакциною - не впевнена в її якості. У тій же Німеччині медики масово відмовляються колоти собі навіть оригінальну Oxford/AstraZeneca, тому що не довіряють їй, не кажучи вже про її генерик CoviShield. Але у нас виходу особливо немає, керівництво клініки неофіційно дало зрозуміти, що нещеплений персонал не зможе продовжувати працювати. Тим, у кого є вибір, я б порекомендувала дочекатися надходження в Україну вакцини Pfizer. Її використовують в Великобританії, а CoviShield прищеплюються країни "третього світу" - Бангладеш, Непал... Так що різниця в якості, напевно, є.

Чернівці

Роман Курулюк, лікар, анестезіолог-реаніматолог вищої категорії Чернівецької міської лікарні №1, який від початку епідемії працює з хворими на коронавірус:

Коли спочатку постало питання про щеплення китайською вакциною, більшість моїх колег були проти. Я сам навіть написав відмову. Бо тоді ж обіцяли, що згодом надійде Pfizer, яка викликає більшу довіру. Тож коли у нас збирали дані, хто хоче вакцинуватися, але не давали інформації чим, як вона виглядає, як називається, і ні з якою інструкцією ми не мали змоги ознайомитися, багато з нас на це не погоджувалися.

Коли почали говорити про Pfizer, більше людей казали, що, можливо, щеплюватимуться цією вакциною. Я спочатку був більше за Oxford/AstraZeneca, тому що це більш перевірений виробник, а метод векторної вакцини – не новий, на відміну від методу дії вакцини Pfizer. Але зараз питання про те, що під виглядом Oxford/AstraZeneca нам хочуть впарити індійську вакцину. Одна справа – Oxford/AstraZeneca, яка виготовлена і застосовується в Європі, а інша справа – щось невідоме. Кажуть, що індійська вакцина ліцензійна, але чи це так насправді? Наскільки мені відомо, ліцензійні препарати в усіх країнах світу, де б вони не випускалися, мають однакову назву. Це запатентований бренд. Як можна випускати ліцензовану вакцину Oxford/AstraZeneca під іншою назвою CoviShield, мені незрозуміло.

І Pfizer, і Oxford/AstraZeneca – круті бренди, які виробляють всесвітньо відомі оригінальні препарати. Довіра до цих компаній є великою. Хоча Pfizer - занадто інноваційна. Питань дуже багато. Намагаємося дізнаватися, читати, спілкуватися з професорами, імунологами… Хтось узагалі не радить вакцинуватися, особливо тоді, коли в тебе є антитіла.

Товариш-медик із Чехії розповідає, що їх усіх щепили від ковіда Pfizer, добровільно. І хто перед тим хворів уже на ковід, у того перше щеплення пройшло з певними побічними ефектами у перші два дні після вакцинування: з підняттям температури, збільшенням пахвових лімфовузлів. Ревакцинація проходила без проблем. І навпаки, хто раніше не хворів, то перше щеплення мав без жодних проблем, але ревакцинація проходила важче.

Кажуть, що ефективність Pfizer - 95%. Oxford/AstraZeneca пише, що 65-70%. Кажуть, що в старшому віці менша кількість позитивних результатів, і саме це зменшує відсоток ефективності Oxford/AstraZeneca.

Немає впевненості, що нам привезуть Pfizer збереженим. У розмороженому вигляді він може зберігатися тільки 5 днів. Знаючи наш довгий бюрократичний ланцюг… Якщо щепитимуть неправильно збереженою вакциною, який сенс цього буде? Купа грошей буде витрачена, люди щеплені нібито Pfizer, "галочки" в документах поставлять, а результату не буде.