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17 лютого 2021, 21:10 232

У Львівській області за хабар затримали чиновницю Держпродспоживслужби

17 лютого 2021, 21:10 232
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Вона обіцяла підприємцю не складати акти виявлення несертифікованої продукції
Вона обіцяла підприємцю не складати акти виявлення несертифікованої продукції
Фото: Facebook
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Сьогодні, 17 лютого працівники СБУ та Нацполіції затримали голову одного із відділів Управління захисту споживачів Держпродспоживслужби Львівської області.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, вона вимагала від місцевого підприємця хабар та обіцяла не складати акти виявлення несертифікованої продукції - аксесуарів до мобільних пристроїв "Apple”.

Жінку затримано у порядку ст.208 КПК України під час отримання 8 тис грн. Предмет неправомірної вигоди вилучено. Після проведення першочергових слідчих дій буде вирішуватись питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу”, - йдеться в повідомленні.

Затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Полтавщині викрили схему привласнення мільйонів бюджетних коштів на закупівлі медобладнання.

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