На Полтавщині викрили схему привласнення мільйонів бюджетних коштів на закупівлі медобладнання

Зловмисник незаконно отримав з бюджету щонайменше 3,5 млн грн

Зловмисник незаконно отримав з бюджету щонайменше 3,5 млн грн

Фото: з відкритих джерел

У Полтавській області Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну оборудку під час закупівлі за бюджетні кошти медичного обладнання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації уклав договір з комерційною структурою. Згідно з умовами угоди бізнесмен мав поставити медичне обладнання, зокрема, для діагностики кардіозахворювань.

Однак комерсант незаконно встановив націнку до вартості продукції всупереч державному регулюванню цін, яке діяло на той час. До компетенції посадовців Департаменту охорони здоров’я не входила перевірка дотримання цих норм законодавства.

За висновками експертизи, зловмисник незаконно отримав з бюджету щонайменше понад 3,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі комерсанту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, в Україні на спеціальному порталі прийматимуть скарги на корупцію. Це дозволить уникнути витоку інформації про скоєне правопорушення й особистості людини, яка повідомила про нього.