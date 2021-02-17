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17 февраля 2021, 21:10 2

Во Львовской области за взятку задержали чиновницу Госпродпотребслужбы

17 февраля 2021, 21:10 2
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Она обещала предпринимателю не составлять акты выявления несертифицированной продукции
Она обещала предпринимателю не составлять акты выявления несертифицированной продукции
Фото: Facebook
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Сегодня, 17 февраля работники СБУ и Нацполиции задержали главу одного из отделов Управления защиты потребителей Госпродпотребслужбы Львовской области.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, она требовала от местного предпринимателя взятку и обещала не составлять акты выявления несертифицированной продукции - аксессуаров к мобильным устройствам "Apple".

Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины при получении 8 тыс грн. Предмет неправомерной выгоды изъят. После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о сообщении чиновнице о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Полтавщине разоблачили схему присвоения миллионов бюджетных средств на закупки медоборудования.

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