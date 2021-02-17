На Буковині у хабарництві викрито двох інспекторів прикордонної служби

Інспекторам вже повідомлено про підозру

Інспекторам вже повідомлено про підозру

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Правоохоронці викрили двох інспекторів прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону ДПС України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Прикордонники вимагали та одержали від громадянина 3350 доларів за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем анаболічних препаратів та товарів спортивного харчування", - йдеться у повідомленні.

Наразі інспекторам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, київські митники знайшли в міжнародній бандеролі деталі до винищувача "МіГ-29”. Відправник задекларував "запчастини".

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче прискорити реформу митниці. За його словами, вона повинна стати зручним сервісом для бізнесу.