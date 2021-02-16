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16 февраля 2021, 10:58 88

В Украине повысят штрафы для водителей и пешеходов

16 февраля 2021, 10:58 88
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Минимальный штраф за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен
Минимальный штраф за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен
Фото из открытых источников
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Верховная Рада сегодня, 16 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается ужесточить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.

Об этом пишет RegioNews,

Так, штрафы за езду подшофе предлагают штрафовать от 17 до 51 тысяч гривен, за превышение скорости - до 3,4 тысячи гривен.

Минимальный штраф за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен.

За побег с места дорожно-транспортного происшествия предлагают повысить штраф с 255 до 3,4 тысячи гривен.

За езду без прав предлагают ввести штраф в 425 грн, если же у водителя прав нет совсем - 3,4 тысячи грн. Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысячи грн.

Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года - 34 тысячи грн с лишением прав на три года.

Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн (ранее был 51 грн). За нарушение правил дорожного движения велосипедистами штраф повысят до 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в подпитии - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Ранее сообщалось, что в МВД хотят ужесточить наказание для пьяных водителей.

Украина водители Верховная Рада штраф парламент

 
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