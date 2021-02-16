В Украине повысят штрафы для водителей и пешеходов

Минимальный штраф за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен

Минимальный штраф за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен

Фото из открытых источников

Верховная Рада сегодня, 16 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается ужесточить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.

Об этом пишет RegioNews,

Так, штрафы за езду подшофе предлагают штрафовать от 17 до 51 тысяч гривен, за превышение скорости - до 3,4 тысячи гривен.

Минимальный штраф за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен.

За побег с места дорожно-транспортного происшествия предлагают повысить штраф с 255 до 3,4 тысячи гривен.

За езду без прав предлагают ввести штраф в 425 грн, если же у водителя прав нет совсем - 3,4 тысячи грн. Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысячи грн.

Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года - 34 тысячи грн с лишением прав на три года.

Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн (ранее был 51 грн). За нарушение правил дорожного движения велосипедистами штраф повысят до 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в подпитии - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Ранее сообщалось, что в МВД хотят ужесточить наказание для пьяных водителей.