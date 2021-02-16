В Украине повысят штрафы для водителей и пешеходов
Верховная Рада сегодня, 16 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект № 2695, которым предлагается ужесточить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.
Об этом пишет RegioNews,
Так, штрафы за езду подшофе предлагают штрафовать от 17 до 51 тысяч гривен, за превышение скорости - до 3,4 тысячи гривен.
Минимальный штраф за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен.
За побег с места дорожно-транспортного происшествия предлагают повысить штраф с 255 до 3,4 тысячи гривен.
За езду без прав предлагают ввести штраф в 425 грн, если же у водителя прав нет совсем - 3,4 тысячи грн. Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысячи грн.
Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года - 34 тысячи грн с лишением прав на три года.
Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн (ранее был 51 грн). За нарушение правил дорожного движения велосипедистами штраф повысят до 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в подпитии - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.
Ранее сообщалось, что в МВД хотят ужесточить наказание для пьяных водителей.