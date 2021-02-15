Помер посол України в Китаї, якого "тероризували" звільненням

Смерть дипломата прокоментував ексголова ОП Андрій Богдан

Смерть дипломата прокоментував ексголова ОП Андрій Богдан

Фото: з відкритих джерел

У неділю, 14 лютого, у віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що він розпочав роботу в МЗС у перші роки після здобуття Україною незалежності та особисто доклав значних зусиль для розбудови відносин з державами Азії та Близького Сходу, двічі - у 2004-2009 та 2019-2021 роках - очолював посольство України в КНР.

Смерть посла прокоментував колишній глава Офісу президента Андрій Богдан. За його словами, Сергія Камишева останнім часом "тероризували" звільненням.

Помер мій хороший товариш Сергій Камишев. Чесний, професійний, щирий. Легенда дипломатії. Двічі посол України у Китаї. Останні пів року один пі***ас тероризував його звільненням, тому що "людина Богдана", - написав він.

За словами ексголови Офісу президента, ця людина тепер "буде сидіти". Кого саме Богдан мав на увазі, він не написав.

Нагадаємо, Андрій Богдан дав інтерв’ю Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.