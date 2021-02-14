В Кременчуге объявили двухдневный траур по погибшим на Донбассе военным

Двое жителей города погибли сегодня в зоне ООС

Двое жителей города погибли сегодня в зоне ООС

Фото: из открытых источников

В Кременчуге Полтавской области 15 и 16 февраля объявили днями траура по погибшим сегодня на Донбассе военнослужащим Вооруженных Сил.

Об этом в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, передает RegioNews.

Сегодня у нас печальные новости с фронта. Погибли двое кременчужан: Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко. Мужественные воины, участники боевых действий, защитники Украины. Они могли бы еще очень много сделать для нашей страны, но отдали самое дорогое - жизнь за ее независимость", - написал Малецкий.

Мэр города выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура.

Напомним, 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области погибли трое военных, которые подорвались на неизвестном устройстве.

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