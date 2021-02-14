В Украине до сих пор обесточены 11 населенных пунктов, в пяти областях ограничено движение транспорта

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго

Фото: ГСЧС

По состоянию на 14 февраля в Украине из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов в Черновицкой и Житомирской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

За минувшие сутки удалось высвободить из снежных заносов 938 транспортных средств, в том числе 26 карет скорой помощи и 12 автобусов. Была оказана помощь 1150 лицам.

Как сообщает "Укравтодор", из-за выпадения снега и сильных порывов ветра в Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного автотранспорта на всех дорогах государственного значения, кроме специализированной техники.

В то же время, на некоторых дорогах Волынской и Ивано-Франковской областей временно приостановили движение грузовиков для эффективной работы снегоуборочной техники.

Для расчистки дорог задействованы 1219 единиц техники и 1541 рабочих. С начала непогоды спасатели освободили из заносов более 2 тысяч транспортных средств.

Напомним, 12 февраля в Украине без света оставались 86 населенных пунктов в шести областях.