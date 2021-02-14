10:32  14 февраля
Коронавирус в Украине: более 3 тысяч новых случаев, умерли 45 человек
11:32  14 февраля
В Киеве затопило улицы из-за аварии на трубопроводе
13:22  14 февраля
На Донбассе погибли трое военных: подорвались на неизвестном устройстве
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2021, 13:08 11

В Украине до сих пор обесточены 11 населенных пунктов, в пяти областях ограничено движение транспорта

14 февраля 2021, 13:08 11
Читайте також українською мовою
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 14 февраля в Украине из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов в Черновицкой и Житомирской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

За минувшие сутки удалось высвободить из снежных заносов 938 транспортных средств, в том числе 26 карет скорой помощи и 12 автобусов. Была оказана помощь 1150 лицам.

Как сообщает "Укравтодор", из-за выпадения снега и сильных порывов ветра в Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного автотранспорта на всех дорогах государственного значения, кроме специализированной техники.

В то же время, на некоторых дорогах Волынской и Ивано-Франковской областей временно приостановили движение грузовиков для эффективной работы снегоуборочной техники.

Для расчистки дорог задействованы 1219 единиц техники и 1541 рабочих. С начала непогоды спасатели освободили из заносов более 2 тысяч транспортных средств.

Напомним, 12 февраля в Украине без света оставались 86 населенных пунктов в шести областях.

непогода Украина снег спасатели ГСЧС Укравтодор

Коронавирус в Украине: более 3 тысяч новых случаев, умерли 45 человек
14 февраля 2021, 10:32
В Минздраве сказали, когда можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса
13 февраля 2021, 18:48
Война на Донбассе: боевики дважды обстреляли силы ВСУ
13 февраля 2021, 18:22
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram