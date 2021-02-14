В Киеве затопило улицы из-за аварии на трубопроводе
Улицы превратились в реку возле метро "Черниговская"
Улицы превратились в реку возле метро "Черниговская"
В Киеве утром 14 февраля на левом берегу в результате масштабного прорыва трубы вода разлилась на дорогу, движение транспорта ограничено на нескольких улицах.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
Известно, что авария произошла возле станции метро "Черниговская" на улице Попудренко, 52. В связи с этим подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича.
На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед", - говорится в сообщении.
В соцсетях киевляне сообщают, что из-за разлива воды перейти дорогу невозможно. Транспорт в обе стороны остановился, образовались пробки.
Напомним, ранее в центре Киева почти 90 домов остались без тепла и воды из-за прорыва сети.
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