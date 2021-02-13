В Минздраве рассказали, когда в Украине введут адаптивный карантин

Планируется, что "цветные зоны" будут делить по-новому

Планируется, что "цветные зоны" будут делить по-новому

Фото: Минздрав

Кабинет министров Украины должен до 18 февраля принять постановление об адаптивном карантине. При этом на "цветные зоны" будут делить по-новому.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, до 18 февраля будет принято постановление о новом порядке адаптивного карантина. Этот порядок предусматривает деление на четыре "цветные зоны":

"зеленая" - отмена карантинных ограничений;

"желтая" - сохранение действующих на сегодня мер. После введения адаптивного карантина вся Украина будет именно в этой зоне;

"оранжевая" - при превышении одного из 5 контрольных показателей;

"красная" - при превышении двух из 5 контрольных показателей. Эти ограничения будут такими, как во время январского локдауна.

В частности, "красная зона" вводится при превышении двух и более показателей в течение 3 дней подряд. Показатели для введения этой зоны:

загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) - более 65%;

число тестирований методом ПЦР в течение последних 7 дней на 100 000 населения - менее 300;

количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID в течение последних 7 дней на 100 000 населения - более 60;

коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - более 20%;

рост общего числа госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Ранее сообщалось, что в Минздраве не планируют ужесточать карантин до апреля-мая.