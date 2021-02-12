В центре Киева злоумышленники завладели недвижимостью на $4 млн - СБУ

Организаторы схемы использовали юридические хитрости для придания ей вида законности

Организаторы схемы использовали юридические хитрости для придания ей вида законности

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группу, участники которой незаконно завладели недвижимостью в центре Киева на 4 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, организаторы схемы, среди которых бывшие руководители завода с государственной долей 81,9%, действовали по сговору с менеджерами нескольких коммерческих фирм.

Злоумышленники незаконно завладели недвижимостью завода площадью 6 тысяч квадратных метров. При оформлении документации дельцы искусственно оценили ее в 1,5 миллиона гривен. Зато рыночная стоимость подобных объектов с землей в Печерском районе Киева составляет примерно $4 млн. Точная сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, устанавливается", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что разоблачили незаконную схему несмотря на то, что организаторы использовали различные юридические уловки для придания ей вида законности.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов и офисных помещениях, во время которых изъяли документацию, доказывающую проведение схемы. Участникам группы сообщено о подозрении в присвоении имущества и легализации доходов, полученных преступным путем.

Сейчас суд наложил арест на здание, готовятся иски для возвращения имущества и возмещения ущерба, нанесенного государству.

Напомним, в Николаеве чиновники "Укрзализныци" организовали схему фиктивного ремонта двигателей.