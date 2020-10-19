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19 жовтня 2020, 12:02 6

У цьому році СБУ нейтралізувала 460 кібератак на держоргани та важливі об'єкти інфраструктури

19 жовтня 2020, 12:02 6
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Також було викрито 20 хакерських угруповань
Також було викрито 20 хакерських угруповань
Фото: з відкритих джерел
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З початку року Служба безпеки України нейтралізувала 460 кіберінцидентів і кібератак на органи державної влади та критично важливі об’єкти інфраструктури.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Також за цей період заблоковано 2,5 тисячі вебресурсів, які використовувалися зі злочинною метою, та діяльність 20 хакерських угруповань", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що серед масштабних спецоперацій, пов’язаних із цифровими сервісами, - викриття несанкціонованого втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби.

Спочатку було викрито незаконну схему формування сум податкових кредитів з ПДВ. Вона щомісяця завдавала до 2 млрд гривень збитків державі.

Пізніше було викрито конвертцентр з оборотом до 15 млрд, через який окремі підприємства ухилялися від сплати податків.

Загалом за 9 місяців 2020 року за матеріалами кіберпідрозділів СБУ розпочато 408 кримінальних проваджень. Із них — 106 справ саме за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів та автоматизованих мереж (ст. 361, 362, 363 Кримінального кодексу України).

За цей період було притягнуто до кримінальної відповідальності 20 громадян і засуджено 3 особи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що СБУ спільно з британськими спецслужбами викрили міжнародне хакерське угруповання.

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