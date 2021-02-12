На Украине была осуществлена крупная кибератака из-за ажиотажа вокруг COVID-вакцинации

Хакеры получали полный доступ к компьютеру пользователя

Хакеры получали полный доступ к компьютеру пользователя

Фото: из открытых источников

Совет национальной безопасности и обороны Украины обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей сети Интернет, основной темой которой было начало вакцинации от COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает RegioNews.

Во время атаки хакеры создали на популярном хостинге веб-страницу, которая имитировала сайт Министерства здравоохранения Украины. Ее было зарегистрировано на нескольких доменах, которые имитировали официальный moz.gov.ua. На этой фейковой странице была размещена информация о начале с 25 января обязательной вакцинации от COVID-19. Также на ней было предложение загрузить файл с подробностями.

В документ хакеры встроили вредоносный код (макрос), который при открытии запускал скрипт, обеспечивающий удаленное управление зараженным компьютером", - говорится в сообщении.

Таким образом, атакующие получали полный доступ к компьютеру жертвы.

Национальный координационный центр кибербезопасности совместно с CSIRT-NBU и CERT-UA проанализировал все этапы развития атаки и заблокировал фишинговые домены.

Напомним, СБУ нейтрализовала 460 кибератак на госорганы и важные объекты инфраструктуры.