08:55  12 лютого
Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували дві тисячі осіб
10:03  12 лютого
В Україні без світла залишаються 86 населених пунктів у шести областях
08:11  12 лютого
На Донбасі через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2021, 12:15 18

У Київській та Миколаївській областях виявили звалища відходів із СОVID-лікарень

12 лютого 2021, 12:15 18
Читайте также на русском языке
Представники фірми, яка мала утилізувати відходи, незаконно звозили їх до непристосованих приміщень
Представники фірми, яка мала утилізувати відходи, незаконно звозили їх до непристосованих приміщень
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Працівники Нацполіції виявили у непристосованих складських приміщеннях на території Київської та Миколаївської областей тонни відходів із лікарняних закладів, які приймають хворих СОVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

Їх завозили на склади представники фірми-ліцензіата попри взяті на себе зобов’язання із утилізації лікарських та біологічних засобів, що не підлягають подальшому використанню. 11 лютого в офісних і складських приміщеннях, які орендувало підприємство, були проведені обшуки.

Правоохоронці виявили тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів, а також органічні медичні відходи, предмети, забруднені біологічними рідинами, відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, у тому числі діяльність яких пов’язана із СОVID-19”, - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Встановлюється коло осіб, причетних до цього правопорушення.

Про факт виявлення небезпечних відходів будуть поінформовані представники органів місцевої влади для вирішення питання щодо організації належної утилізації виявлених відходів”, - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, під Львовом поліцейські виявили звалище медичних відходів, за фактом порушення санітарних правил та норм почали розслідування.

коронавірус відходи Миколаїв лікарні Київська область Нацполіція Сміттєзвалище

Ляшко розповів, хто буде першим у черзі на COVID-щеплення
12 лютого 2021, 09:14
Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували дві тисячі осіб
12 лютого 2021, 08:55
На Буковині в чотирьох містах реанімації ковід-відділень заповнені вщент
11 лютого 2021, 19:09
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Як у Краматорську поділили владу: тінь Єфімова, скандальні заступники Гончаренка і "королевська" ОПЗЖ
З Вірастюком, наполовину без Дубінського, але поки що із Разумковим. Що чекає у новому сезоні "Слуги народу"
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua