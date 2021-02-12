У Київській та Миколаївській областях виявили звалища відходів із СОVID-лікарень

Представники фірми, яка мала утилізувати відходи, незаконно звозили їх до непристосованих приміщень

Представники фірми, яка мала утилізувати відходи, незаконно звозили їх до непристосованих приміщень

Фото: Нацполіція

Працівники Нацполіції виявили у непристосованих складських приміщеннях на території Київської та Миколаївської областей тонни відходів із лікарняних закладів, які приймають хворих СОVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

Їх завозили на склади представники фірми-ліцензіата попри взяті на себе зобов’язання із утилізації лікарських та біологічних засобів, що не підлягають подальшому використанню. 11 лютого в офісних і складських приміщеннях, які орендувало підприємство, були проведені обшуки.

Правоохоронці виявили тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів, а також органічні медичні відходи, предмети, забруднені біологічними рідинами, відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, у тому числі діяльність яких пов’язана із СОVID-19”, - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Встановлюється коло осіб, причетних до цього правопорушення.

Про факт виявлення небезпечних відходів будуть поінформовані представники органів місцевої влади для вирішення питання щодо організації належної утилізації виявлених відходів”, - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, під Львовом поліцейські виявили звалище медичних відходів, за фактом порушення санітарних правил та норм почали розслідування.