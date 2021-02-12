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12 февраля 2021, 12:15 18

В Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки отходов из СОVID-больниц

12 февраля 2021, 12:15 18
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Представители фирмы, которая должна была утилизировать отходы, незаконно свозили их в неприспособленные помещения
Представители фирмы, которая должна была утилизировать отходы, незаконно свозили их в неприспособленные помещения
Фото: Нацполиция
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Работники Нацполиции обнаружили в неприспособленных складских помещениях на территории Киевской и Николаевской областей тонны отходов из больничных учреждений, принимающих больных СОVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Их завозили на склады представители фирмы-лицензиата несмотря на взятые на себя обязательства по утилизации лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию. 11 февраля в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие, были проведены обыски.

Правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. Устанавливается круг лиц, причастных к этому правонарушению.

О факте обнаружения опасных отходов будут проинформированы представители органов местной власти для решения вопроса по организации надлежащей утилизации обнаруженных отходов", - добавили в Нацполиции.

Напомним, под Львовом полицейские обнаружили свалку медицинских отходов, по факту нарушения санитарных правил и норм начали расследование.

коронавирус отходы Николаев больницы Киевская область Нацполиция Свалка

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