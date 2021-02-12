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12 лютого 2021, 09:14 7

Ляшко розповів, хто буде першим у черзі на COVID-щеплення

12 лютого 2021, 09:14 7
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"Ритуального дійства" зі щеплення робити не будуть
"Ритуального дійства" зі щеплення робити не будуть
Фото: з відкритих джерел
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Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що перше щеплення від коронавірусної хвороби зроблять будь-кому з медиків, а відомих людей до вакцинації не залучатимуть.

Як передає RegioNews, про це Ляшко повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Ведуча ефіру зазначила, що у деяких країнах з першого уколу COVID-вакцини "робили певне "ритуальне дійство", залучаючи авторитетних та відомих людей".

Україна ухвалила рішення розпочинати кампанію з медичних працівників, щоб захистити людей, які на передовій борються з коронавірусною хворобою. Я вважаю, що будь-який медичний працівник герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми не можемо ділити, хто більше заслуговує, а хто менше на вакцину", - повідомив Ляшко.

За його словами, влада має продемонструвати, що вакцина безпечна та ефективна. "Я особисто закликатиму своїх батьків, коли робитимуть щеплення, щоб вони запросили (журналістів, - ред.) і показали, що це батьки головного санітарного лікаря вакцинуються у своєму селі медичним працівником на місці", - сказав він.

Нагадаємо, у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.

Попри це, найдорожчий постачальник вакцини від COVID-19 подав заявку на її реєстрацію в Україні. Про заявку від компанії Sinovac повідомляється на сайті МОЗ.

коронавірус вакцина карантин Віктор Ляшко ліки

 
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