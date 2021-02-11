В "Борисполі" заблокували контрабанду 10 тонн цигарок
Служба безпеки України заблокувала у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» канал незаконного переміщення на митну територію нашої держави великої партії цигарок.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організатори схеми систематично переправляли в Україну підакцизну продукцію авіаційними рейсами з країни Перської затоки. Вантажі з цигарками приховували від митного контролю та імпортували в Україну під виглядом споживчих товарів.
Співробітники СБ України виявили 867 ящиків тютюнових виробів вагою понад 10 тонн, орієнтовною вартістю майже 10 мільйонів гривень, - повідомляють у Службі.
Наразі, у межах кримінального провадження, встановлюються всі особи, причетні до протиправної оборудки. Тютюнові вироби вилучено і передано на тимчасове зберігання митним органам.
Триває досудове слідство.
Як повідомлялося раніше, 2 лютого понад дві тонни контрабандних сигарет з ОАЕ затримали у "Борисполі”. Вартість контрабанди – 1,4 млн грн.