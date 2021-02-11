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11 лютого 2021, 20:02 565

В "Борисполі" заблокували контрабанду 10 тонн цигарок

11 лютого 2021, 20:02 565
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Вартість вантажу з Перської затоки – близько 10 млн грн
Вартість вантажу з Перської затоки – близько 10 млн грн
Фото СБУ
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Служба безпеки України заблокувала у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» канал незаконного переміщення на митну територію нашої держави великої партії цигарок.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори схеми систематично переправляли в Україну підакцизну продукцію авіаційними рейсами з країни Перської затоки. Вантажі з цигарками приховували від митного контролю та імпортували в Україну під виглядом споживчих товарів.

Співробітники СБ України виявили 867 ящиків тютюнових виробів вагою понад 10 тонн, орієнтовною вартістю майже 10 мільйонів гривень, - повідомляють у Службі.

Наразі, у межах кримінального провадження, встановлюються всі особи, причетні до протиправної оборудки. Тютюнові вироби вилучено і передано на тимчасове зберігання митним органам.

Триває досудове слідство.

Як повідомлялося раніше, 2 лютого понад дві тонни контрабандних сигарет з ОАЕ затримали у "Борисполі”. Вартість контрабанди – 1,4 млн грн.

митниця СБУ контрабанда аеропорт Бориспіль сигарети

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