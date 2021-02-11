Во Львове полиция задержала подозреваемых в осквернении памятника Бандере

По месту проживания подозреваемых проведены обыски и изъяты доказательства, подтверждающие их вину

По месту проживания подозреваемых проведены обыски и изъяты доказательства, подтверждающие их вину

Фото из открытых источников

Полиция задержала двух человек, которых подозревают в том, что они облили красной краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере во Львове.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в соцсети "Фейсбук", пишет RegioNews.

"Следователи Нацполиции Львовской области подозревают двух человек в уголовном правонарушении по факту осквернения памятника Степану Бандере", – написал Козицкий.

Как указано в сообщении, по месту проживания подозреваемых проведены обыски и изъяты доказательства, подтверждающие их вину.

Также, по данным Козицкого, разыскивается человек, который может быть потенциальным заказчиком этого проступка.

Слідчі Нацполіції Львівської області підозрюють двох осіб у кримінальному правопорушенні за фактом осквернення... Posted by Максим Козицький on Thursday, February 11, 2021

Напомним, ночью 5 февраля двое неизвестных облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 УК Украины (хулиганство).