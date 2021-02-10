Бойовики на Донбасі поранили українського воїна

На прицільний постріл ворога українські захисники здійснили адекватну відповідь

На прицільний постріл ворога українські захисники здійснили адекватну відповідь

Фото з відкритих джерел

Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поранивши українського військового біля населеного пункту Піски.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передає RegioNews.

"Так, недалеко від населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по позиціях ЗСУ зі снайперської зброї. В результаті один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого — задовільний", — сказано в повідомленні.

На прицільний постріл ворога українські захисники здійснили адекватну відповідь.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", — додали в Міноборони.

Нагадаємо, що на Донбасі розслідують факти втягнення дітей у військовий конфлікт.