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10 лютого 2021, 14:50 9

Бойовики на Донбасі поранили українського воїна

10 лютого 2021, 14:50 9
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На прицільний постріл ворога українські захисники здійснили адекватну відповідь
На прицільний постріл ворога українські захисники здійснили адекватну відповідь
Фото з відкритих джерел
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Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поранивши українського військового біля населеного пункту Піски.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передає RegioNews.

"Так, недалеко від населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по позиціях ЗСУ зі снайперської зброї. В результаті один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого — задовільний", — сказано в повідомленні.

На прицільний постріл ворога українські захисники здійснили адекватну відповідь.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", — додали в Міноборони.

Нагадаємо, що на Донбасі розслідують факти втягнення дітей у військовий конфлікт.

Донбас Україна військова техніка бойовики поранення

 
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