Сутки в ООС: четыре нарушение тишины, боевики ранили украинского военного

На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ

На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ

Фото: из открытых источников

10 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия недалеко от населенного пункта Пески. В результате украинский воин получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащего оперативно перевезли в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Кроме того, вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь в сторону наших позиций с ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4", - добавили в штабе ООС.

На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, на Донбассе три нарушения за прошедшие сутки, боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.