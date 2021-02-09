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09 лютого 2021, 18:49 193

Винуватцю смертельної ДТП під Івано-Франківськом повідомили про підозру

09 лютого 2021, 18:49 193
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Внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобусу двоє пасажирів загинули, ще 13 доставили до лікарні
Внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобусу двоє пасажирів загинули, ще 13 доставили до лікарні
Фото: Нацполіція
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Працівники прокуратури повідомили про підозру 20-річному водієві автомобіля Mercedes-Benz Atego, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Павлівка Івано-Франківської області.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Встановлено, що 20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego допустив зіткнення із автомобілем, який рухався в попутному напрямку, після чого виїхав на перехрестя, де допустив зіткнення із пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, що рухався головною дорогою”, - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП 2 людини загинули, ще 13 було травмовано.

Підозрюваному інкримінують порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, під Франківськом зіткнулися вантажівка та маршрутка: двоє осіб загинули, 13 травмовано. Водій сміттєвоза порушив правила дорожнього руху і допустив зіткнення із пасажирським мікроавтобусом.

суд підозра ДТП смерть Івано-Франківськ аварія

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