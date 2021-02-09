Винуватцю смертельної ДТП під Івано-Франківськом повідомили про підозру

Внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобусу двоє пасажирів загинули, ще 13 доставили до лікарні

Внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобусу двоє пасажирів загинули, ще 13 доставили до лікарні

Фото: Нацполіція

Працівники прокуратури повідомили про підозру 20-річному водієві автомобіля Mercedes-Benz Atego, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Павлівка Івано-Франківської області.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Встановлено, що 20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego допустив зіткнення із автомобілем, який рухався в попутному напрямку, після чого виїхав на перехрестя, де допустив зіткнення із пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, що рухався головною дорогою”, - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП 2 людини загинули, ще 13 було травмовано.

Підозрюваному інкримінують порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, під Франківськом зіткнулися вантажівка та маршрутка: двоє осіб загинули, 13 травмовано. Водій сміттєвоза порушив правила дорожнього руху і допустив зіткнення із пасажирським мікроавтобусом.