Винуватцю смертельної ДТП під Івано-Франківськом повідомили про підозру
Працівники прокуратури повідомили про підозру 20-річному водієві автомобіля Mercedes-Benz Atego, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Павлівка Івано-Франківської області.
Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
Встановлено, що 20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego допустив зіткнення із автомобілем, який рухався в попутному напрямку, після чого виїхав на перехрестя, де допустив зіткнення із пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, що рухався головною дорогою”, - йдеться в повідомленні.
У результаті ДТП 2 людини загинули, ще 13 було травмовано.
Підозрюваному інкримінують порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, під Франківськом зіткнулися вантажівка та маршрутка: двоє осіб загинули, 13 травмовано. Водій сміттєвоза порушив правила дорожнього руху і допустив зіткнення із пасажирським мікроавтобусом.