На трассе Киев-Чоп столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, есть пострадавшие

Водителей проверяют на состояние алкогольного опьянения

Водителей проверяют на состояние алкогольного опьянения

Фото: Нацполиция

В Ровенской области на международной трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и снегоочистительной машины, в результате столкновения пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области, передает RegioNews.

Автопроисшествие произошло около семи утра на автодороге вблизи села Сынив бывшего Гощанского района. Предварительно травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи медиками "скорой" отпущены. Еще один пассажир доставлен в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в обоих водителей не было выявлено признаков алкогольного опьянения, однако они пройдут проверку на наличие алкоголя в крови.

Остальных пассажиров маршрутки, которые не пострадали в результате ДТП, пересадили в другое транспортное средство.

Напомним, 31 января в Одесской области на трассе Киев-Одесса неподалеку от Клеверного моста столкнулись три автомобиля и автобус, от удара одна машина перевернулась.