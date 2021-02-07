"Укрзалізниця" підняла вагони, які зійшли з рейок на Дніпропетровщині

Бригади УЗ приступили до ремонту колії та контактної підвіски

Бригади УЗ приступили до ремонту колії та контактної підвіски

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"Укрзалізниця" закінчила підйом восьми вагонів, які зійшли з рейок у Дніпропетровській області, однак багато пасажирських поїздівчерез НП усе ще можуть прибувати із запізненням.

Про це в.о. члена правління "Укрзалізниці", директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський повідомив "Інтерфаксу", передає RegioNews.

Підйом вагонів, що зійшли з рейок закінчили в 8:00, співробітники УЗ приступили до відновлення шляху, контактної підвіски, пристроїв сигналізації та зв'язку. Триває пропуск пасажирських поїздів через місце аварії з опущеними струмоприймачами, вантажні вагони їдуть виключно в об'їзд", - сказав Перцовський.

Він також додав, що пасажирів від станції "Запоріжжя", які прибувають туди через зміни маршруту поїздів, доставляють у Дніпро безплатним човниковим поїздом. Можливі затримки поїздів напряму з/у Дніпро, Запоріжжя, Новоолексіївку і Маріуполь на годину-півтора.

Нагадаємо, в ніч на 6 лютого, приблизно о 2:05 поблизу залізничної станції Воскобійня на Дніпропетровщині під час руху 8 вагонів вантажного потягу (складається з 57 вагонів) зійшли з рейок.

В результаті було пошкоджено залізничне полотно та електричну опору (електроживлення на аварійній ділянці відсутній), вагони, які перевозили клінкер, перекинулися. Загиблих і постраждалих немає.