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07 лютого 2021, 18:57 4

В Україні розгорнули понад п`ять тисяч пунктів обігріву

07 лютого 2021, 18:57 4
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У пунктах обігріву вже надали допомогу майже 500 людям
У пунктах обігріву вже надали допомогу майже 500 людям
Фото: МВС України
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У зв'язку з суттєвим зниженням температурних показників, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах розгорнуто пункти обігріву.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ МВС України, пише RegioNews.

Загалом лише за добу до пунктів обігріву звернулись 443 людини, з них до ДСНС - 77 осіб.

На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях.

Як відомо, за прогнозами синоптиків, у найближчі кілька діб очікуються складні погодні умови: снігопади. дощ зі снігом та ожеледь, вітер і сильні морози. Рятувальники працюють у посиленому режимі та просять українців без крайньої потреби не покидати свої домівки.

Нагадаємо, 28 січня, через сильний снігопад і налипання мокрого снігу було ускладнено рух транспорту на автодорогах країни, а також у чотирьох областях були введені обмеження на рух транспорту: в Одеській, Миколаївській, Київській і Полтавській.

погода Україна рятувальники мороз пункти обігріву

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