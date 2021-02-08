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08 лютого 2021, 10:31 11

Завантаженість COVID-лікарень на Закарпатті перевищує граничний рівень - ОДА

08 лютого 2021, 10:31 11
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Медична система області може опинитися у надважкому стані
Медична система області може опинитися у надважкому стані
Фото: flickr
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У Закарпатській області завантаженість ліжок хворими із коронавірусом перевищує граничний рівень, зокрема, в Рахівській громаді зайняті 100% ліжок з киснем та 100% місць в реанімації.

Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, передає RegioNews.

На Закарпатті завантаженість ліжок, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19, є більшою 50%, що перевищує граничний рівень. Зайнятість ліжок в інтенсивних терапіях — 100% в Берегівській та Рахівській громадах, на 70% завантажені реанімації в Ужгородській, Мукачівській, Тячівській, Іршавській громадах”, - розповів Полосков.

За його словами, також близько половини ліжок зайняті в Виноградівській та Тячівській громадах.

Голова ОДА зазначив, що при такій динаміці медична система області через короткий проміжок часу опиниться у надважкому стані.

Нагадаємо, в Україні після вихідних значно впав добовий показник COVID-19, за минулу добу 2697 пацієнтів одужали.

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