Завантаженість COVID-лікарень на Закарпатті перевищує граничний рівень - ОДА

Медична система області може опинитися у надважкому стані

Медична система області може опинитися у надважкому стані

Фото: flickr

У Закарпатській області завантаженість ліжок хворими із коронавірусом перевищує граничний рівень, зокрема, в Рахівській громаді зайняті 100% ліжок з киснем та 100% місць в реанімації.

Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, передає RegioNews.

На Закарпатті завантаженість ліжок, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19, є більшою 50%, що перевищує граничний рівень. Зайнятість ліжок в інтенсивних терапіях — 100% в Берегівській та Рахівській громадах, на 70% завантажені реанімації в Ужгородській, Мукачівській, Тячівській, Іршавській громадах”, - розповів Полосков.

За його словами, також близько половини ліжок зайняті в Виноградівській та Тячівській громадах.

Голова ОДА зазначив, що при такій динаміці медична система області через короткий проміжок часу опиниться у надважкому стані.

Нагадаємо, в Україні після вихідних значно впав добовий показник COVID-19, за минулу добу 2697 пацієнтів одужали.