В Україні після вихідних значно впав добовий показник COVID-19: що відомо
За минулу добу 2697 пацієнтів одужали
За минулу добу 2697 пацієнтів одужали
В Україні за 7 лютого COVID-19 виявили у 2 141 людини, зафіксовано 47 летальних випадків, госпіталізували 1020 хворих, 2697 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
2 141 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 8 лютого. Серед хворих: 130 дітей і 71 медпрацівник", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 246 990 осіб;
- одужало - 1 075 743 осіб;
- летальних результатів - 23 644;
- проведено ПЛР-тестів - 6 402 123.
Нагадаємо, днями раніше в Україні зафіксовано 3370 нових хворих коронавірусом.
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