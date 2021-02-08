13:51  08 февраля
В Одесской области из-за непогоды 44 населенных пункта остались без света
10:19  08 февраля
Глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным
08:11  08 февраля
На Донбассе ранен еще один военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2021, 10:31 11

Загруженность COVID-больниц на Закарпатье превышает пороговый уровень - ОГА

08 февраля 2021, 10:31 11
Читайте також українською мовою
Медицинская система области может оказаться в тяжелом состоянии
Медицинская система области может оказаться в тяжелом состоянии
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Закарпатской области загруженность коек больными с коронавирусом превышает предельный уровень, в частности, в Раховской общине заняты 100% коек с кислородом и 100% мест в реанимации.

Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, передает RegioNews.

На Закарпатье загруженность коек, определенных для госпитализации больных COVID-19 является большей 50%, что превышает предельный уровень. Занятость коек в интенсивной терапии - 100% в Береговской и Раховской общинах, на 70% загружены реанимации в Ужгородской, Мукачевской, Тячевской, Иршавской общинах", - рассказал Полосков.

По его словам, также около половины коек заняты в Виноградовской и Тячевской общинах.

Глава ОГА отметил, что при такой динамике медицинская система области через короткий промежуток времени окажется в тяжелом состоянии.

Напомним, в Украине после выходных значительно упал суточный показатель COVID-19, за прошедшие сутки 2697 пациентов выздоровели.

коронавирус Ужгород медицина Закарпатье больницы ОГА

В Украине после выходных значительно упал суточный показатель COVID-19: что известно
08 февраля 2021, 09:03
"Поплыли" свежие могилы: В Мукачево затопило кладбище
07 февраля 2021, 18:27
На Тернопольщине произошло ДТП с семью пострадавшими
07 февраля 2021, 13:20
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе
Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Сергей Лямец
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram