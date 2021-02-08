Загруженность COVID-больниц на Закарпатье превышает пороговый уровень - ОГА

Медицинская система области может оказаться в тяжелом состоянии

Медицинская система области может оказаться в тяжелом состоянии

Фото: flickr

В Закарпатской области загруженность коек больными с коронавирусом превышает предельный уровень, в частности, в Раховской общине заняты 100% коек с кислородом и 100% мест в реанимации.

Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, передает RegioNews.

На Закарпатье загруженность коек, определенных для госпитализации больных COVID-19 является большей 50%, что превышает предельный уровень. Занятость коек в интенсивной терапии - 100% в Береговской и Раховской общинах, на 70% загружены реанимации в Ужгородской, Мукачевской, Тячевской, Иршавской общинах", - рассказал Полосков.

По его словам, также около половины коек заняты в Виноградовской и Тячевской общинах.

Глава ОГА отметил, что при такой динамике медицинская система области через короткий промежуток времени окажется в тяжелом состоянии.

Напомним, в Украине после выходных значительно упал суточный показатель COVID-19, за прошедшие сутки 2697 пациентов выздоровели.