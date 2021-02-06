На Одещині у дворі будинку підпалили авто журналіста
Палаючу машину вдалося загасити до прибуття пожежників
Палаючу машину вдалося загасити до прибуття пожежників
В селі Малодолинське на Одещині в ніч на 6 лютого стався підпал машини, яка належить сім'ї журналістів.
Як передає RegioNews, про це повідомляє сайт "Odessit".
Так, невідомі перекинули через паркан жолоб, кінець якого поклали на капот машини й налили горючу рідину, після чого підпалили автомобіль.
Зазначається, що власник автомобіля почув пожежу і зумів загасити автомобіль ще до прибуття пожежників.
В поліції розглядають кілька версій підпалу - серед них і журналістська діяльність, і конфлікти з сусідами.
Нагадаємо, на Харківщині невідомі кинули у вікно гранату і підпалили дві машини подружжя-активістів.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Як Кирило Тимошенко доб'є рейтинг Зеленського "Великим будівництвом" у 2021 році