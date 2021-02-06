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06 лютого 2021, 18:06 847

На Одещині у дворі будинку підпалили авто журналіста

06 лютого 2021, 18:06 847
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Палаючу машину вдалося загасити до прибуття пожежників
Палаючу машину вдалося загасити до прибуття пожежників
Фото: odessitua
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В селі Малодолинське на Одещині в ніч на 6 лютого стався підпал машини, яка належить сім'ї журналістів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє сайт "Odessit".

Так, невідомі перекинули через паркан жолоб, кінець якого поклали на капот машини й налили горючу рідину, після чого підпалили автомобіль.

Зазначається, що власник автомобіля почув пожежу і зумів загасити автомобіль ще до прибуття пожежників.

В поліції розглядають кілька версій підпалу - серед них і журналістська діяльність, і конфлікти з сусідами.

Нагадаємо, на Харківщині невідомі кинули у вікно гранату і підпалили дві машини подружжя-активістів.

підпал злочин поліція авто журналісти

 
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