На Одещині у дворі будинку підпалили авто журналіста

Палаючу машину вдалося загасити до прибуття пожежників

Палаючу машину вдалося загасити до прибуття пожежників

Фото: odessitua

В селі Малодолинське на Одещині в ніч на 6 лютого стався підпал машини, яка належить сім'ї журналістів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє сайт "Odessit".

Так, невідомі перекинули через паркан жолоб, кінець якого поклали на капот машини й налили горючу рідину, після чого підпалили автомобіль.

Зазначається, що власник автомобіля почув пожежу і зумів загасити автомобіль ще до прибуття пожежників.

В поліції розглядають кілька версій підпалу - серед них і журналістська діяльність, і конфлікти з сусідами.

Нагадаємо, на Харківщині невідомі кинули у вікно гранату і підпалили дві машини подружжя-активістів.