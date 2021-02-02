"Епіцентр" в Первомайську продовжують гасити майже 200 пожежних

Масштабна пожежа в гіпермаркеті виникла внаслідок навмисного підпалу

Масштабна пожежа в гіпермаркеті виникла внаслідок навмисного підпалу

Фото: ДСНС

Майже 200 рятувальників та пожежних продовжують гасити масштабну пожежу в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" у місті Первомайськ Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Станом на 16:20 спостерігаються окремі локальні осередки горіння всередині будівлі. Ліквідація пожежі триває. О 14:20 пожежу локалізовано на площі близько 4 тис. кв. м (загальна площа близько 5,5 тис. кв. м)", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучені 191 людина і 35 одиниць техніки, з них від ДСНС 125 осіб і 21 одиниця техніки.

Нагадаємо, 2 лютого у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".

Згодом у Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр", друга людина втекла.

Згодом в поліції повідомили, що "Епіцентр” у Первомайську підпалив чоловік із ножем та сокирою. Внаслідок нападу постраждали двоє охоронців гіпермаркету, їх доставили до лікарні.