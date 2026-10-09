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09 жовтня 2026, 07:17

У Львові дизель-поїзд зіткнувся з електровозом: восьмеро травмованих

09 жовтня 2026, 07:17
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Фото: Прокуратура України
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У Львові ввечері 8 жовтня сталася залізнична аварія за участю дизель-поїзда сполученням "Львів – Сокаль" та нерухомого електровоза. Унаслідок зіткнення травмувалися восьмеро людей

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За попередніми даними, аварія сталася 8 жовтня близько 21:00 на вулиці Старознесенській.

Дизель-поїзд, який складався з чотирьох пасажирських вагонів, зіткнувся з електровозом, що перебував на місці.

Унаслідок аварії травм зазнали машиніст і помічник машиніста дизель-поїзда, а також шестеро пасажирів.

Наразі інформацію про точну кількість постраждалих та їхній стан уточнюється.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або завдало великої матеріальної шкоди.

Нагадаємо, нещодавно в Святошинському районі Києва сталася ДТП за участю двох маршрутних автобусів. Внаслідок зіткнення постраждали троє людей, серед яких дитина.

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