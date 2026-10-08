Автогаз та дизель знову дорожчають: як змінились цінники на АЗС
В Україні ціни на пальне продовжують змінюватись стрімко. Стало відомо, який бензин знову подорожчав
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 8 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,36 гривні за літр (-0,08 гривні);
- бензин А-95 – 89,17 гривні за літр (+0,02 гривні);
- бензин А-92 – 86,01 гривні за літр (+0,015гривні);
- дизпальне – 98,43 гривні за літр (+0,03 гривні);
- автогаз – 44,95 гривні за літр (+0,38 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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