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08 жовтня 2026, 23:55

Автогаз та дизель знову дорожчають: як змінились цінники на АЗС

08 жовтня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні ціни на пальне продовжують змінюватись стрімко. Стало відомо, який бензин знову подорожчав

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 8 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 93,36 гривні за літр (-0,08 гривні);
  • бензин А-95 – 89,17 гривні за літр (+0,02 гривні);
  • бензин А-92 – 86,01 гривні за літр (+0,015гривні);
  • дизпальне – 98,43 гривні за літр (+0,03 гривні);
  • автогаз – 44,95 гривні за літр (+0,38 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.

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