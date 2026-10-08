Журналіста УП Михайла Ткача затримали у Відні

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Журналіста "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні. Відомо, що він виконував там редакційне завдання

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

У виданні заявили, що це затримання є незаконним, та вимагають негайного звільнення Михайла Ткача з поясненнями дій австрійських правоохоронців.

"Михайло перебував в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком. Наразі місцеперебування та доля Ярослава нам невідомі. Ми вимагаємо невідкладно встановити, де він перебуває, та переконатися, що він у безпеці", - кажуть в "Українській правді".

Прямого зв'язку в редакції з Михайлом наразі немає. Його доставили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка.

Зазначається, що Михайло Ткач виконував редакційне завдання, яке пов'язано з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

Довідка. Михайло Ткач - український журналіст-розслідувач. Його спеціалізаціявикриття корупційних схем серед топ-чиновників, розслідування непублічних зустрічей влади з олігархами, порушень правил дорожнього руху та елітного способу життя під час війни.