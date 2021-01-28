В Україні знеструмлені 273 населені пункти, у південних областях рух транспорту обмежено

До деяких населених пунктів Одеської області проїхати неможливо

До деяких населених пунктів Одеської області проїхати неможливо

Фото: ДСНС

В Україні через сильні снігопади без електрики залишаються 273 населених пункти в чотирьох областях.

Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Залишаються знеструмленими 273 населені пункти у 4 областях, а саме: Одеська – 153, Миколаївська – 63, Кіровоградська – 53 та Київська – 4. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Укравтодор”, в Одеській області заборонено рух транспортних засобів всіх видів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса – Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення.

У Миколаївській області обмежено рух великовантажних та великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

Також відсутня можливість проїзду до 9 населених пунктів в Одеському (1), Білгород-Дністровському (6) та Березівському (2) районах Одеської області.

Крім цього, поблизу с. Петровірівка Ширяївського району Одеської області на автошляху М-05 Київ – Одеса через перемети та ожеледицю утворився затор з великогабаритних транспортних засобів. Для розчистки дороги та ліквідації автомобільного затору залучено 8 од. техніки Служби автомобільних доріг та спецтехніка ДСНС”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 28 січня в Україні через негоду було знеструмлено 143 населених пункти у чотирьох областях.