В Україні через негоду знеструмлено 143 населених пункти у чотирьох областях
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго
В Україні через мокрий сніг, дощ і пориви вітру на ранок четверга, 28 січня, знеструмлено 143 населених пункти в чотирьох областях: Одеській, Кіровоградській, Черкаській та Запорізькій.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Станом на 7:00 28 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 143 населених пункти в чотирьох областях, а саме: Одеська - 113, Кіровоградська - 19, Черкаська - 10 і Запорізька - 1", - йдеться у повідомленні.
Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, 26 січня через сніг та пориви вітру знеструмило 269 населених пунктів в 12 областях України.
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