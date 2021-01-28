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28 января 2021, 21:25 4

В Украине обесточены 273 населенных пункта, в южных областях движение транспорта ограничено

28 января 2021, 21:25 4
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К некоторым населенным пунктам Одесской области проехать невозможно
К некоторым населенным пунктам Одесской области проехать невозможно
Фото: ГСЧС
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В Украине из-за сильных снегопадов без электричества остаются 273 населенных пункта в четырех областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Остаются обесточенными 273 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская - 153, Николаевская - 63, Кировоградская - 53 и Киевская - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Укравтодор", в Одесской области запрещено движение транспортных средств всех видов на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

В Николаевской области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Также отсутствует возможность проезда к 9 населенных пунктам в Одесском (1), Белгород-Днестровском (6) и Березовском (2) районах Одесской области.

Кроме этого, вблизи с. Петровировка Ширяевского района Одесской области на автодороге М-05 Киев - Одесса из-за заносов и гололедицы образовался затор из крупногабаритных транспортных средств. Для расчистки дороги и ликвидации автомобильного затора привлечены 8 ед. техники Службы автомобильных дорог и спецтехника ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 28 января в Украине из-за непогоды были обесточены 143 населенных пункта в четырех областях.

непогода снег дороги ГСЧС Одесская область
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