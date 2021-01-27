На дороги на Закарпатті Угорщина готова виділити Україні $60,5 млн
Угорщина також хоче відкрити ще один прикордонний пункт на кордоні з Україною
Угорщина також хоче відкрити ще один прикордонний пункт на кордоні з Україною
Угорщина готова надати Україні кредит на 60,5 млн доларів для будівництва доріг на Закарпатті.
Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише RegioNews.
"Ми підготували і розробили проект модернізації мосту через Тису в Захоні і хотіли б цей проект реалізувати. Ми хотіли б відкрити новий прикордонний пункт між Великим Ходасом і Великий Паладдю. Ми готові надати кредит на 50 млн євро на будівництво доріг на Закарпатті", - заявив Сіярто.
Також він додав, що Угорщина до цього надала Україні гранти на майже 54 млн доларів для 34 тисяч проєктів.
Нагадаємо, наприкінці минулого року прикордонники затримали угорського дипломата з контрабандою цигарок.
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