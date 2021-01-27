13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
08:11  27 січня
Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 12:58 2

На дороги на Закарпатті Угорщина готова виділити Україні $60,5 млн

27 січня 2021, 12:58 2
Читайте также на русском языке
Угорщина також хоче відкрити ще один прикордонний пункт на кордоні з Україною
Угорщина також хоче відкрити ще один прикордонний пункт на кордоні з Україною
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Угорщина готова надати Україні кредит на 60,5 млн доларів для будівництва доріг на Закарпатті.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише RegioNews.

"Ми підготували і розробили проект модернізації мосту через Тису в Захоні і хотіли б цей проект реалізувати. Ми хотіли б відкрити новий прикордонний пункт між Великим Ходасом і Великий Паладдю. Ми готові надати кредит на 50 млн євро на будівництво доріг на Закарпатті", - заявив Сіярто.

Також він додав, що Угорщина до цього надала Україні гранти на майже 54 млн доларів для 34 тисяч проєктів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року прикордонники затримали угорського дипломата з контрабандою цигарок.

Україна Угорщина дороги Закарпаття угорці Закарпаття
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Борис Філатов
Всі блоги »