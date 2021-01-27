На дороги на Закарпатье Венгрия готова выделить Украине $60,5 млн

Венгрия также хочет открыть еще один погранпункт на границе с Украиной

Венгрия также хочет открыть еще один погранпункт на границе с Украиной

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Венгрия готова предоставить Украине кредит на 60,5 млн долларов для строительства дорог на Закарпатье.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет RegioNews.

"Мы подготовили и разработали проект модернизации моста через Тису в Захони и хотели бы этот проект реализовать. Мы хотели бы открыть новый пограничный пункт между Большим Ходасом и Большой Паладдю. Мы готовы предоставить кредит на 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье", - заявил Сийярто.

Также он добавил, что Венгрия до этого предоставила Украине гранты на почти 54 млн долларов для 34 тысяч проектов.

Напомним, в конце прошлого года пограничники задержали венгерского дипломата с контрабандой сигарет.