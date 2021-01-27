На дороги на Закарпатье Венгрия готова выделить Украине $60,5 млн
Венгрия также хочет открыть еще один погранпункт на границе с Украиной
Венгрия также хочет открыть еще один погранпункт на границе с Украиной
Венгрия готова предоставить Украине кредит на 60,5 млн долларов для строительства дорог на Закарпатье.
Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет RegioNews.
"Мы подготовили и разработали проект модернизации моста через Тису в Захони и хотели бы этот проект реализовать. Мы хотели бы открыть новый пограничный пункт между Большим Ходасом и Большой Паладдю. Мы готовы предоставить кредит на 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье", - заявил Сийярто.
Также он добавил, что Венгрия до этого предоставила Украине гранты на почти 54 млн долларов для 34 тысяч проектов.
Напомним, в конце прошлого года пограничники задержали венгерского дипломата с контрабандой сигарет.
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