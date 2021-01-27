13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
08:11  27 січня
Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 10:56 13

Україна отримала 1,2 млн британських ПЛР-тестів

27 січня 2021, 10:56 13
Читайте также на русском языке
Їх передав Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
Їх передав Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україна отримала від ЮНІСЕФ 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики COVID-19 виробництва Великої Британії. Закупівля відбулася за кредитні кошти Світового банку, відповідна угода була підписана в травні 2020 року.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

Ми отримали від ЮНІСЕФ 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики COVID-19, вони всі виробництва Великої Британії. Зараз вони знаходяться на ДП "Укрвакцина" і ми будемо далі відповідно розподіляти їх між нашими лабораторними центрами, — сказав Степанов.

Міністр додав, що закупівля відбулася за кредитні кошти Світового банку, відповідна угода була підписана в травні 2020 року, коли частина коштів була перенаправлена на закупівлю необхідних медичних виробів для боротьби з COVID-19.

Він нагадав, що зараз тестування на COVID-19 безкоштовне, його проводять всім громадянам, які мають ознаки ГРВІ, а також всім громадянам, які перебували в контакті з хворим на COVID-19.

Відтак у сімейних лікарів наразі є швидкі тести для визначення антигену до COVID-19 протягом 15 хвилин. Також створено 2 373 центри тестування, мапа з розташуванням цих центрів доступна на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Степанов закликав громадян звертатися за тестуванням. У разі, якщо у тестуванні відмовляють, необхідно звернутися до Контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Як повідомлялося сьогодні, за добу в лікарні госпіталізували 2430 осіб. На сьогодні відомо про низький добовий показник COVID-19 і тисячі госпіталізованих .

МОЗ COVID-19 Максим Степанов тести
У МОЗ сказали, за яких умов школи знову закриють на карантин
26 січня 2021, 13:30
У Раді звинувачують уряд у провалі вакцинації
25 січня 2021, 18:49
Зеленський вимагає розробити план вакцинації від коронавірусу для кожної області
25 січня 2021, 16:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Борис Філатов
Всі блоги »