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27 января 2021, 10:56 13

Украина получила 1,2 млн британских ПЦР-тестов

27 января 2021, 10:56 13
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Их передал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
Их передал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
Фото из открытых источников
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Украина получила от ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики COVID-19 производства Великобритании. Закупка состоялась за кредитные средства Всемирного банка, соответствующее соглашение было подписано в мае 2020 года.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Мы получили от ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики COVID-19, все они производства Великобритании. Сейчас они находятся на ГП "Укрвакцина" и мы будем дальше соответственно распределять их между нашими лабораторными центрами, — сказал Степанов.

Министр добавил, что закупка состоялась за кредитные средства Всемирного банка, соответствующее соглашение было подписано в мае 2020 года, когда часть средств была перенаправлена на закупку необходимых медицинских изделий для борьбы с COVID-19.

Он напомнил, что сейчас тестирование на COVID-19 бесплатное, его проводят всем гражданам, которые имеют признаки ОРВИ, а также всем гражданам, которые находились в контакте с больным COVID-19.

Следовательно, у семейных врачей сейчас есть быстрые тесты для определения антигена к COVID-19 в течение 15 минут. Также создано 2 373 центры тестирования, карта с расположением этих центров доступна на сайте Министерства здравоохранения.

Степанов призвал граждан обращаться за тестированием. В случае, если в тестировании отказывают, необходимо обратиться в Контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.

Как сообщалось сегодня, за сутки в больницы госпитализировали 2430 человек. На сегодня известно о низком суточном показателе COVID-19 и тысячах госпитализированных .

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