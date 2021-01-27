Низький добовий показник COVID-19 і тисячі госпіталізованих: що відомо на сьогодні
За добу в лікарні госпіталізували 2430 осіб
За добу в лікарні госпіталізували 2430 осіб
В Україні за 26 січня діагноз COVID-19 підтвердився у 3 776 осіб, було зафіксовано 145 летальних випадків, одужали 14 250 осіб.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
3 776 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. Серед хворих за останню добу - 115 дітей і 172 медпрацівника", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) і Запорізькій (204) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 200 883 особи;
- одужало - 980 085 осіб;
- летальних результатів - 22 202;
- проведено ПЛР-тестів - 6 152 298.
Нагадаємо, днями раніше в Україні було зафіксовано 2 779 нових випадків COVID-19.
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