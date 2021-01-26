У МОЗ сказали, за яких умов школи знову закриють на карантин

Станом на 26 січня перевищення показника немає, він на 31,45% менше епідемічного порогу

Станом на 26 січня перевищення показника немає, він на 31,45% менше епідемічного порогу

Фото: МОЗ

В Україні діти повернулися на навчання в школи і поки що ситуація з коронавірусом трохи стабілізувалася. Але учнів можуть повернути на дистанційне навчання за кількох умов. У разі перевищення показників по грипу, ГРВІ або коронавірусу - навчальний заклад будуть закривати.

Як пише RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці.

Головний санітарний лікар нагадав, що навчальний заклад може бути закритий для відвідування, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів або персоналу. Також школи можуть закрити, якщо буде багато хворих сезонними застудами або грипом. Водночас станом на 26 січня перевищення показника немає, він на 31,45% менше епідемічного порогу.

Ляшко закликав усіх бути обережними в період росту захворювань на грип.

"Ми повинні пам'ятати, що початок лютого — це традиційний період зростання кількості грипоподібних захворювань, і в разі перевищення епідпорогу в окремих регіонах по грипу, а саме досягнення і перевищення рівня 483 хворих на 100 000 населення, відвідування шкіл може потрапити під обмежувальні протиепідемічні заходи", — зазначив Ляшко.

Після карантинне навчання в освітніх закладах відновлено. Школи повернулися до звичного режиму роботи після періоду... Posted by Віктор Ляшко on Tuesday, January 26, 2021

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