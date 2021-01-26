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26 січня 2021, 13:30 3

У МОЗ сказали, за яких умов школи знову закриють на карантин

26 січня 2021, 13:30 3
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Станом на 26 січня перевищення показника немає, він на 31,45% менше епідемічного порогу
Станом на 26 січня перевищення показника немає, він на 31,45% менше епідемічного порогу
Фото: МОЗ
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В Україні діти повернулися на навчання в школи і поки що ситуація з коронавірусом трохи стабілізувалася. Але учнів можуть повернути на дистанційне навчання за кількох умов. У разі перевищення показників по грипу, ГРВІ або коронавірусу - навчальний заклад будуть закривати.

Як пише RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці.

Головний санітарний лікар нагадав, що навчальний заклад може бути закритий для відвідування, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів або персоналу. Також школи можуть закрити, якщо буде багато хворих сезонними застудами або грипом. Водночас станом на 26 січня перевищення показника немає, він на 31,45% менше епідемічного порогу.

Ляшко закликав усіх бути обережними в період росту захворювань на грип.

"Ми повинні пам'ятати, що початок лютого — це традиційний період зростання кількості грипоподібних захворювань, і в разі перевищення епідпорогу в окремих регіонах по грипу, а саме досягнення і перевищення рівня 483 хворих на 100 000 населення, відвідування шкіл може потрапити під обмежувальні протиепідемічні заходи", — зазначив Ляшко.

Після карантинне навчання в освітніх закладах відновлено. Школи повернулися до звичного режиму роботи після періоду...

Posted by Віктор Ляшко on Tuesday, January 26, 2021

Раніше повідомлялося, що зарплати вчителів наступного року зростуть на чверть.

коронавірус Україна карантин школа МОЗ
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