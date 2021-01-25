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25 января 2021, 12:19 5

В Минздраве назвали области с наивысшими COVID-показателями

25 января 2021, 12:19 5
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Средний показатель заболеваемости на COVID-19 по Украине - 197 на 100 тысяч населения
Средний показатель заболеваемости на COVID-19 по Украине - 197 на 100 тысяч населения
Рixabay
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По состоянию на 25 января самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Запорожской, Николаевской, Черновицкой областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения'я, пишет RegioNews.

Самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской области - 346,9 на 100 тысяч населения, в Николаевской области - 308,7, Черновицкой области - 293,6 и в Киеве - 292,6.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 197 на 100 тысяч населения.

Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Кировоградской - 77,5 на 100 тысяч населения, Херсонской - 120,1.

Самый высокий уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, в Николаевской области - 38,5% состоянием на 24 января.

По Украине уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, составляет 28,1% по состоянию на 24 января, в Киеве - 28,5%.

Напомним, в Украине за 24 января с диагнозом COVID-19 госпитализировали 1 166 человек, было зафиксировано 63 летальных случаев, 5783 пациенты выздоровели.

Минздрав
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