В Минздраве назвали области с наивысшими COVID-показателями

Средний показатель заболеваемости на COVID-19 по Украине - 197 на 100 тысяч населения

Средний показатель заболеваемости на COVID-19 по Украине - 197 на 100 тысяч населения

Рixabay

По состоянию на 25 января самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Запорожской, Николаевской, Черновицкой областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения'я, пишет RegioNews.

Самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской области - 346,9 на 100 тысяч населения, в Николаевской области - 308,7, Черновицкой области - 293,6 и в Киеве - 292,6.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 197 на 100 тысяч населения.

Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Кировоградской - 77,5 на 100 тысяч населения, Херсонской - 120,1.

Самый высокий уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, в Николаевской области - 38,5% состоянием на 24 января.

По Украине уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, составляет 28,1% по состоянию на 24 января, в Киеве - 28,5%.

Напомним, в Украине за 24 января с диагнозом COVID-19 госпитализировали 1 166 человек, было зафиксировано 63 летальных случаев, 5783 пациенты выздоровели.