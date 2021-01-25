В Україні вперше за чотири місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче трьох тисяч

За добу підтвердили 2 516 нових випадків хвороби

За добу підтвердили 2 516 нових випадків хвороби

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 24 січня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 1 166 осіб, було зафіксовано 63 летальних випадки, 5783 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2516 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 25 січня. Зокрема, захворіли 95 дітей і 87 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та місті Київ (146).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 194 328 осіб;

одужало – 953 297 осіб;

летальних випадків – 21 924;

проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.

Нагадаємо, в Україні станом на 24 січня було зафіксовано 3 915 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.