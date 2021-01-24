В Україні зафіксовано майже чотири тисячі нових випадків коронавірусу
В Україні станом на 24 січня зафіксовано. 3 915 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.
За минулу добу до лікарень госпіталізовано – 2 079 людей, зафіксовано 83 летальних випадки, одужало – 5 407 людей.
За добу провели 23 081 тестування (зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 240 випадків;
- Вінницька область – 122 випадки;
- Волинська область – 73 випадки;
- Дніпропетровська область – 236 випадків;
- Донецька область – 110 випадків;
- Житомирська область – 164 випадки;
- Закарпатська область – 188 випадків;
- Запорізька область – 198 випадків;
- Івано-Франківська область – 292 випадки;
- Київська область – 242 випадки;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 79 випадків;
- Львівська область – 320 випадків;
- Миколаївська область – 199 випадків;
- Одеська область – 89 випадків;
- Полтавська область – 141 випадок;
- Рівненська область – 96 випадків;
- Сумська область – 118 випадків;
- Тернопільська область – 119 випадків;
- Харківська область – 118 випадків;
- Херсонська область – 104 випадки;
- Хмельницька область – 203 випадки;
- Черкаська область – 78 випадків;
- Чернівецька область – 186 випадків;
- Чернігівська область – 157 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 191 812 людей, одужало – 947 514 людей, зафіксовано летальних випадків – 21 861, проведено ПЛР-тестувань – 6 098 095.
3 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 січня 2021 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Saturday, January 23, 2021
Нагадаємо, учора в Україні зареєстрували 4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.