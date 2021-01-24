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24 січня 2021, 10:31 4

В Україні зафіксовано майже чотири тисячі нових випадків коронавірусу

24 січня 2021, 10:31 4
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Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 24 січня зафіксовано. 3 915 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.

За минулу добу до лікарень госпіталізовано – 2 079 людей, зафіксовано 83 летальних випадки, одужало – 5 407 людей.

За добу провели 23 081 тестування (зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 240 випадків;
  • Вінницька область – 122 випадки;
  • Волинська область – 73 випадки;
  • Дніпропетровська область – 236 випадків;
  • Донецька область – 110 випадків;
  • Житомирська область – 164 випадки;
  • Закарпатська область – 188 випадків;
  • Запорізька область – 198 випадків;
  • Івано-Франківська область – 292 випадки;
  • Київська область – 242 випадки;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 79 випадків;
  • Львівська область – 320 випадків;
  • Миколаївська область – 199 випадків;
  • Одеська область – 89 випадків;
  • Полтавська область – 141 випадок;
  • Рівненська область – 96 випадків;
  • Сумська область – 118 випадків;
  • Тернопільська область – 119 випадків;
  • Харківська область – 118 випадків;
  • Херсонська область – 104 випадки;
  • Хмельницька область – 203 випадки;
  • Черкаська область – 78 випадків;
  • Чернівецька область – 186 випадків;
  • Чернігівська область – 157 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 191 812 людей, одужало – 947 514 людей, зафіксовано летальних випадків – 21 861, проведено ПЛР-тестувань – 6 098 095.

3 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 січня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, January 23, 2021

Нагадаємо, учора в Україні зареєстрували 4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

коронавірус Україна хворі лікарні смерті одужання
В Україні зафіксовано 4928 нових випадків COVID-19
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