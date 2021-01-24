В Украине зафиксировано почти четыре тысячи новых случаев коронавируса
В Украине по состоянию на 24 января зафиксировано. 3 915 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
За минувшие сутки в больницы госпитализировано – 2 079 человек, зафиксировано 83 летальных случая, выздоровело – 5 407 человек.
За сутки провели 23 081 тестирования (в частности методом ПЦР – 17 600, методом ИФА – 5 481).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киеве (240) и Днепропетровской (236) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 240 случаев;
- Винницкая область – 122 случая;
- Волынская область – 73 случая;
- Днепропетровская область – 236 случаев;
- Донецкая область – 110 случаев;
- Житомирская область – 164 случая;
- Закарпатская область – 188 случаев;
- Запорожская область – 198 случаев;
- Ивано-Франковская область – 292 случая;
- Киевская область – 242 случая;
- Кировоградская область – 43 случая;
- Луганская область – 79 случаев;
- Львовская область – 320 случаев;
- Николаевская область – 199 случаев;
- Одесская область – 89 случаев;
- Полтавская область – 141 случай;
- Ровенская область – 96 случаев;
- Сумская область – 118 случаев;
- Тернопольская область – 119 случаев;
- Харьковская область – 118 случаев;
- Херсонская область – 104 случая;
- Хмельницкая область – 203 случая;
- Черкасская область – 78 случаев;
- Черновицкая область – 186 случаев;
- Черниговская область – 157 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело – 1 191 812 людей, выздоровел – 947 514 человек, зафиксировано летальных случаев – 21 861, проведен ПЦР-тестирований – 6 098 095.
3 915 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности,...Posted by Максим Степанов on Saturday, January 23, 2021
Напомним, вчера в Украине зарегистрировали 4 928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.