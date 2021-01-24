В Украине зафиксировано почти четыре тысячи новых случаев коронавируса

В больницы госпитализировали более двух тысяч человек

В больницы госпитализировали более двух тысяч человек

Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 24 января зафиксировано. 3 915 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews. За минувшие сутки в больницы госпитализировано – 2 079 человек, зафиксировано 83 летальных случая, выздоровело – 5 407 человек. За сутки провели 23 081 тестирования (в частности методом ПЦР – 17 600, методом ИФА – 5 481). За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киеве (240) и Днепропетровской (236) областях. Количество заболеваний в регионах за сутки: г. Киев – 240 случаев;

Винницкая область – 122 случая;

Волынская область – 73 случая;

Днепропетровская область – 236 случаев;

Донецкая область – 110 случаев;

Житомирская область – 164 случая;

Закарпатская область – 188 случаев;

Запорожская область – 198 случаев;

Ивано-Франковская область – 292 случая;

Киевская область – 242 случая;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 79 случаев;

Львовская область – 320 случаев;

Николаевская область – 199 случаев;

Одесская область – 89 случаев;

Полтавская область – 141 случай;

Ровенская область – 96 случаев;

Сумская область – 118 случаев;

Тернопольская область – 119 случаев;

Харьковская область – 118 случаев;

Херсонская область – 104 случая;

Хмельницкая область – 203 случая;

Черкасская область – 78 случаев;

Черновицкая область – 186 случаев;

Черниговская область – 157 случаев. За все время пандемии в Украине заболело – 1 191 812 людей, выздоровел – 947 514 человек, зафиксировано летальных случаев – 21 861, проведен ПЦР-тестирований – 6 098 095. 3 915 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности,... Posted by Максим Степанов on Saturday, January 23, 2021 Напомним, вчера в Украине зарегистрировали 4 928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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