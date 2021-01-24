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24 января 2021, 10:31 5

В Украине зафиксировано почти четыре тысячи новых случаев коронавируса

24 января 2021, 10:31 5
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В больницы госпитализировали более двух тысяч человек
В больницы госпитализировали более двух тысяч человек
Фото из открытых источников
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В Украине по состоянию на 24 января зафиксировано. 3 915 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

За минувшие сутки в больницы госпитализировано – 2 079 человек, зафиксировано 83 летальных случая, выздоровело – 5 407 человек.

За сутки провели 23 081 тестирования (в частности методом ПЦР – 17 600, методом ИФА – 5 481).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киеве (240) и Днепропетровской (236) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 240 случаев;
  • Винницкая область – 122 случая;
  • Волынская область – 73 случая;
  • Днепропетровская область – 236 случаев;
  • Донецкая область – 110 случаев;
  • Житомирская область – 164 случая;
  • Закарпатская область – 188 случаев;
  • Запорожская область – 198 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 292 случая;
  • Киевская область – 242 случая;
  • Кировоградская область – 43 случая;
  • Луганская область – 79 случаев;
  • Львовская область – 320 случаев;
  • Николаевская область – 199 случаев;
  • Одесская область – 89 случаев;
  • Полтавская область – 141 случай;
  • Ровенская область – 96 случаев;
  • Сумская область – 118 случаев;
  • Тернопольская область – 119 случаев;
  • Харьковская область – 118 случаев;
  • Херсонская область – 104 случая;
  • Хмельницкая область – 203 случая;
  • Черкасская область – 78 случаев;
  • Черновицкая область – 186 случаев;
  • Черниговская область – 157 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 191 812 людей, выздоровел – 947 514 человек, зафиксировано летальных случаев – 21 861, проведен ПЦР-тестирований – 6 098 095.

3 915 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, January 23, 2021

Напомним, вчера в Украине зарегистрировали 4 928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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В Украине зафиксировано 4928 новых случаев COVID-19
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