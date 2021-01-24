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На Донбасі зафіксовано дев`ять обстрілів
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24 січня 2021, 09:55 4

На Донбасі зафіксовано дев`ять обстрілів

24 січня 2021, 09:55 4
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Втрат і поранень серед українських захисників немає
Фото: Facebook
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23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.

Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування РФ вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Неподалік Гнутового, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. А у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Опитного збройні формування РФ застосовували ручний протитанковий гранатомет.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 24 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, January 23, 2021

Нагадаємо, за минулу добу режим припинення вогню окупанти порушували шість разів. Бойових втрат серед українців не було.

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